За справою про державну зраду пройшли обшуки за адресами ексначальника СБУ Наумова, - ЗМІ

Андрій Наумов виїхав із країни "за кілька годин" до початку російського вторгнення.

Правоохоронці упродовж березня у рамках розслідування справи про державну зраду провели обшуки за кількома адресами, пов'язаними із ексначальником Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрієм Наумовим. Про це повідомляють журналісти "Схем".

Наумов виїхав за кордон за кілька годин до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого, повідомляють розслідувачі з посиланням на свідчення незалежних один від одного джерел серед правоохоронців.

"Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Фігурував у розслідуванні про набуття елітного майна, не співставного з офіційними доходами держслужбовця. Перед початком повномасштабного вторгнення армії РФ Андрій Наумов у супроводі кількох людей залишив Україну 23 лютого. Його родина виїхала раніше", - сказано в повідомленні.

Обшуки провели за кількома адресами, зокрема і тими, про які йшлося в журналістському розслідуванні – у квартирі в ЖК Alter Ego в центрі Києва та селищі Гребінки неподалік столиці.

"Під час обшуків з’ясувалось, що нерухомість Андрія Наумова охороняють співробітники СБУ. Ймовірно, ця охорона надана в рамках кримінального провадження від 2021 року щодо можливої підготовки замаху на вбивство Наумова. Цю справу експерти називали "внутрішньою боротьбою" всередині служби", - пишуть розслідувачі.

Андрій Наумов прийшов у СБУ невдовзі після того, як службу в 2019 році очолив Іван Баканов. У жовтні 2020 року "Схеми" знайшли і показали численне елітне майно, оформлене на родину Наумова. Наприкінці липня 2021 року Наумов пішов із посади, але, за даними журналістів, не втратив свого впливу.