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Генпрокурор до депутатів від ОПЗЖ: "Не варто вважати, що вашою діяльністю ніхто не цікавиться"

Генпрокурор відреагувала на пропозиції притягнути всіх депутатів партії до кримінальної відповідальності.

Генпрокурор до депутатів від ОПЗЖ: "Не варто вважати, що вашою діяльністю ніхто не цікавиться"
Ірина Венедіктова
Фото: Пресслужба ГПУ

Ірина Венедіктова прокоментувала ідею притягнути всіх депутатів "Опозиційної платформи - За життя" до кримінальної відповідальності.

На своїй Facebook-сторінці Генпрокурор написала, що "прокурори не можуть і не будуть реєструвати провадження без відповідних на те причин, які вписуються в межі КПК і КК". 

"Між тим, хочу звернутися до депутатів ОПЗЖ – не варто вважати, що вашою діяльністю ніхто не цікавиться. Ми розслідуємо достатню кількість справ, в рамках яких вивчаються питання прямої чи дотичної участі в підготовці воєнних дій проти України, майнові питання, тощо", - зазначила Венедіктова.

Вона зауважила, що багато осіб різко змінили попередню проросійську риторику і перетворилися "в справжніх українських козаків".

"Але є і ті, хто був змушений, вибачте, прикрити рота тому, що в агресора провалився план захоплення України. Таких ми теж знаємо і не пробачимо", - додала Генпрокурор.

Вона підкреслила, що "патріотизм не починається в момент перетину українського кордону з сумками, набитими грошима в одному салоні із тими, хто має бути на передовій".

Нагадаємо, 29 березня Ірина Венедіктова повідомила, що підписала нову підозру нардепу від ОПЗЖ Іллі Киві.

20 березня РНБО ухвалила рішення зупинити діяльність ОПЗЖ, Опозиційного блоку, Партії Шарія та інших.

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