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Стефанчук: Закон про колабораціонізм діє, "пересидіти" десь війну у "російських яструбів" не вийде

"І вибір тут простий - кожен зараз або боронить цю країну, або воює проти неї".

Стефанчук: Закон про колабораціонізм діє, "пересидіти" десь війну у "російських яструбів" не вийде
Руслан Стефанчук
Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук наголосив, що закон про колабораціонізм в Україні вже діє, і нікому з "проросійських яструбів" не вдасться уникнути відповідальності.

Про це він написав у фейсбуці.

"Останній місяць розставив усі крапки щодо самовизначення багатьох всередині України. "Проросійські яструби", які роками вдягалися в "голубів миру", незадовго до нападу або з першими ж вибухами бомб втекли до держави-агресора чи деінде з надією пересидіти. Хочу застерегти їх та інших — не вийде!", - зазначив Стефанчук.

Він наголосив, що це - не просто слова, тому що прийнятий Радою закон про колабораціонізм уже діє.

"І вибір тут простий - кожен зараз або боронить цю країну, або воює проти неї", - додав Стефанчук.

Спікер парламенту подякував народним депутатам, які, попри постійну небезпеку атаки з боку росії, збираються у залі та підтримують важливі для країни рішення.

"Перед нами сьогодні стоїть багато завдань, тому що країна воює, бореться, але й живе одночасно. Нам потрібно підтримувати боєздатність збройних сил, допомогти тим, хто вимушений був переселитися, вилікувати хворих і поранених, допомогти економіці працювати, забезпечувати робочі місця, потрібно сіяти зерно й пекти хліб. І потрібно ростити дітей. Зараз не тільки пишеться наша історія, але й будується майбутнє України!", - зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, 20 березня РНБО ухвалила рішення зупинити діяльність «ОПЗЖ», «Опозиційного блоку», «Партії Шарія, партій «Наші», «Ліва опозиція», «Союз лівих сил», «Держава», «Прогресивна соціалістична партія України», «Соціалістична партія України», «Соціалісти» та «Блок Володимира Сальдо» на час воєнного стану.

Коли остаточно в Україні заборонять проросійські партії, читайте в матеріалі LB.ua "Колаборанти на паузі".

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