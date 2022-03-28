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Порошенко закликав ЄС до нафтового ембарго проти Росії

Ембарго — це про припинення фінансування Путіна, зазначив експрезидент.

Порошенко закликав ЄС до нафтового ембарго проти Росії

Експрезидент України Петро Порошенко в ефірі польського телеканалу Polsat News вкотре закликав європейських союзників запровадити ембарго на російську нафту і газ.

«Потрібне ембарго. Ембарго — це в першу чергу про припинення фінансування Путіна. На жаль, зараз Європа фінансує Путіна в три-чотири рази більше, ніж Україну. Це неприпустимо», – наголошує Порошенко.

«Мені дуже імпонує позиція прем’єр-міністра Чеської Республіки, та прем’єр-міністра Словенії, які приїхали до Києва і привезли унікальний перелік до пакета санкцій», – зазначив п’ятий президент.

«Нам потрібен ленд-ліз, так само як у 1941 році – все від продовольства до амуніції. Друге: не стільки закрийте небо, адже ми розуміємо статус нейтралітету, а надайте нам літаки, включаючи польські літаки, дайте нам системи протиповітряної оборони, дайте їх нашим солдатам, нашим пілотам – і ми закриємо небо. Третій пункт – це другий фронт, все окрім солдатів. Під другим фронтом я маю на увазі у тому числі санкції», – пояснив Порошенко.

«Пункт чотири – це План Маршалла, План Байдена, або План Байдена-Джонсона-Шарля Мішеля. Йдеться про гроші із російських заморожених активів. Це також про трастовий фонд, який надалі допоможе Україні відбудуватися після війни», – зауважив Петро Порошенко.

«І п’яте – нам необхідно тримати відкриті двері для України в Обʼєднаній Європі. Ми маємо отримати статус країни-кандидата в Європейський Союз до кінця року», – переконаний Порошенко.

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