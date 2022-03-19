​Євросоюз розглядає можливість використання заблокованих російських активів для відновлення України, – Bloomberg

Пропозиція знаходиться на ранній стадії, рішення ще не ухвалено.

Чиновники Європейського Союзу обговорюють можливість використання активів російських олігархів, які потрапили під санкції, для фінансування зусиль України з відновлення після війни.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

Ідея перебуває на дуже ранній стадії, і рішення ще не прийнято, кажуть співрозмовники агентства. Такі активи можна було б використовувати для фінансування військових репарацій.

«На даний момент активи лише заморожені», – сказав Ерік Мамер, речник президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Після вторгнення Росії в Україну ЄС запровадив санкції проти десятків російських чиновників та олігархів. Зокрема, лише Італія заморозила активи на суму близько 780 мільйонів євро.

ЄС також оголосив, що створює робочу групу з пошуку російських активів з метою їх замороження та можливої конфіскації.

ЄС також працюватиме з країнами G7, включаючи США та Австралію, над групою REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs – російські еліти, довірені особи та олігархи) для координації зусиль щодо виявлення активів фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції у зв’язку з вторгненням Росії в Україну.