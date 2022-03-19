Кулеба провів телефонну розмову з Держсекретарем США: говорили про воєнні злочини Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів нову телефонну розмову з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Ключовою темою стали спільні зусилля заради припинення жорсткою війни проти України та численних воєнних злочинів.

Про це Кулеба повідомив у Twitter.

"Для того, щоб скінчити це, вкрай важливо і надалі зміцнювати обороноздатність України, посилювати тиск на Росію та використовувати всі доступні дипломатичні інструменти", – зауважив Кулеба.

Spoke with @SecBlinken on efforts to bring an end to Russia’s brutal war of aggression against Ukraine and multiple war crimes. To this end, it is crucial to further strengthen Ukraine’s defense capabilities, apply more pressure on Russia, and use all available diplomatic tools. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 18, 2022

Блінкен своєю чергою повідомив, що висловив непохитну підтримку суверенітета та територіальної цілісності України.

"Нас надихає мужність та рішучість українців захищати свою країну від жорстокої війни президента Путіна", – заявив він.

Spoke with @SecBlinken on efforts to bring an end to Russia’s brutal war of aggression against Ukraine and multiple war crimes. To this end, it is crucial to further strengthen Ukraine’s defense capabilities, apply more pressure on Russia, and use all available diplomatic tools. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 18, 2022

Нагадаємо, згідно з новою оцінкою Агентства оборонної розвідки Пентагону, можна очікувати, що президент Володимир Путін погрожуватиме застосувати ядерну зброю проти Заходу, якщо Росія не зможе досягти своїх цілей в Україні, використовуючи традиційне озброєння.