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Кулеба провів телефонну розмову з Держсекретарем США: говорили про воєнні злочини Росії

МЗС закликало партнерів посилювати тиск на Росію. 

Кулеба провів телефонну розмову з Держсекретарем США: говорили про воєнні злочини Росії
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів нову телефонну розмову з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Ключовою темою стали спільні зусилля заради припинення жорсткою війни проти України та численних воєнних злочинів.

Про це Кулеба повідомив у Twitter.

"Для того, щоб скінчити це, вкрай важливо і надалі зміцнювати обороноздатність України, посилювати тиск на Росію та використовувати всі доступні дипломатичні інструменти", – зауважив Кулеба.

Блінкен своєю чергою повідомив, що висловив непохитну підтримку суверенітета та територіальної цілісності України. 

"Нас надихає мужність та рішучість українців захищати свою країну від жорстокої війни президента Путіна", – заявив він. 

Нагадаємо, згідно з новою оцінкою Агентства оборонної розвідки Пентагону, можна очікувати, що президент Володимир Путін погрожуватиме застосувати ядерну зброю проти Заходу, якщо Росія не зможе досягти своїх цілей в Україні, використовуючи традиційне озброєння.

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