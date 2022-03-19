Найбільша російська вантажна авіакомпанія не зможе використовувати літаки Boeing через санкції

У "Волга-Дніпро" заявили, що зупинили діяльність двох своїх дочірніх компаній – AirBridgeCargo та Atran.

Найбільша в Росії вантажна авіакомпанія "Волга-Дніпро" змушена призупинила всі польоти на літаках Boeing. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Через західні санкції припинення поставок більшості літаків і запчастин до Росії було зупинене. У "Волга-Дніпро" заявили, що зупинили діяльність двох своїх дочірніх компаній – AirBridgeCargo та Atran, – які використовують 18 літаків Boeing 747 і 6 літаків Boeing 737, через санкції та рішення управління цивільної авіації Бермудських островів (BCAA) про припинення дії їх сертифікатів безпеки.

"Волга-Дніпро", яка називає себе світовим лідером на ринку негабаритних і великовагових вантажів, зможе використовувати тільки літаки російського виробництва, в тому числі Вантажні Ан-124 й Іл-76.

Нагадаємо, раніше агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) запровадило обмежувальні заходи проти Росії у зв’язку з військовим вторгненням в Україну.

Через санкції США та ЄС російські авіакомпанії не можуть отримувати запчастини або технічну підтримку від виробників літаків. Також компанії з лізингу літаків, яким належить близько 80% з майже 900 комерційних літаків, які використовують російські авіакомпанії, вимагають повернути ці літаки до кінця березня.

Нагадаємо, Китай уже заявив, що буде постачати запчастини для літаків у Росію.

Після агресії Росії проти України США та усі країни Європи заборонили використовувати свій повітряний простір літакам російських авіакомпаній.