Упродовж кількох тижнів у Росії закінчаться запчастини до літаків, – CNN

Через кілька тижнів у російських авіакомпаній закінчаться запчастини для ремонту та технічного обслуговування літаків. А без регулярної заміни обладнання літати небезпечно, пише CNN.

Санкції, запроваджені Сполученими Штатами та Європейським Союзом, означають, що два найбільші світові виробники літаків, Boeing і Airbus, більше не можуть постачати запчастини або надавати технічну підтримку російським авіакомпаніям. Те саме зробили бразильський Embraer і виробники реактивних двигунів.

Також компанії з лізингу літаків, яким належить близько 80% з майже 900 комерційних літаків, які використовують російські авіакомпанії, вимагають повернути ці літаки до кінця березня. Орендовані повітряні судна мають декларовану вартість 13,3 мільярда доларів.

«Упродовж року Росія втратить більш-менш життєздатну авіаційну галузь», – заявив Річард Абулафія, керуючий директор AeroDynamic Advisory.

Заступник директора Геоекономічного центру при Атлантичній раді Чарльз Лічфільд у свою чергу зазначив, що Росії потрібні літаки, щоб її економіка працювала.

«Авіація є важливою не лише для бізнесу чи міжнародних рейсів, а й для внутрішнього використання в енергетичному секторі, оскільки необхідно транспортувати інженерів, інших працівників та обладнання з великих нафтових родовищ», – розповів він.

За інформацією CNN, деякі компанії, які дають в оренду літаки російським перевізникам, є китайськими, проте навіть вони змушені будуть відкликати судна, оскільки не хочуть мати проблем з Airbus чи Boeing у майбутньому. При цьому на світовий авіапром ситуація особливо не вплине, оскільки на РФ припадає лише близько 1% від загального обсягу закупівель комерційних літаків.

За інформацією Wall Street Journal, чимало російських літаків втрачають дозвіл на експлуатацію, необхідний для будь-яких перельотів, оскільки авіарегулятори відкликають сертифікати.

Нагадаємо, Китай уже заявив, що буде постачати запчастини для цих літаків у Росію.

Після агресії Росії проти України США та усі країни Європи заборонили використовувати свій повітряний простір літакам російських авіакомпаній.