На рахунок НБУ надійшло 11,4 млрд грн для підтримки Збройних сил України

Також на рахунок Мінсоцполітики для гуманітарних цілей було переказано понад 242 млн грн.

На спеціальний рахунок Національного банку України, відкритий для підтримки Збройних сил України, станом на 12 березня надійшло 11,4 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомляє сайт НБУ.

У Нацбанку зазначили, що кошти надходили як від громадян і підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти – зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу. Усього понад 3,3 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Майже всі отримані кошти Національний банк вже переказав на потреби військових, зокрема: на потреби Національної гвардії України – 950 млн грн; на потреби Національної поліції України – 1 650 млн грн; на потреби Міністерства оборони України – 8 097,4 млн грн; на потреби Державної прикордонної служби – 720 млн грн.

Також станом на 12 березня на рахунок Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, загалом було перераховано понад 242 млн грн в еквіваленті, з яких 117,6 млн грн у еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Нагадаємо, 24 лютого Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок UA84300001000000047330992708 для збору коштів на потреби Збройних сил.

Переказати кошти за допомогою картки можна за посиланням https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces або через банківський рахунок за реквізитами.

Для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/humanitarian-aid-to-ukraine Нацбанк уточнює, що це мультивалютний рахунок, створений як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян у гривні.