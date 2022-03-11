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Морський торговельний порт "Чорноморськ" відновив роботу

Почали відвантаження.

Морський торговельний порт "Чорноморськ" відновив роботу
Фото: ebrd.com

У п'ятницю, 11 березня, працівники першого вантажного району ДП "МТП "Чорноморськ" вийшли на свою зміну вперше за останні майже два тижні.

Про це повідомляє сайт порту.

"Через повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації в Україну з 27 лютого 2022 року всі українські порти були закриті для суднозаходів. Тоді ж на території ДП «МТП «Чорноморськ» припинилися усі навантажувально-розвантажувальні роботи. Зокрема, на першому вантажному районі досі зберігалося 12 тисяч тонн коксівного вугілля, яке чекає Криворіжсталь, 63 тисячі енергетичного вугілля, яке конче необхідне Київській ТЕС, а також 60 тисяч тонн бентоніту", - сказано в повідомленні.

Відбувалось завантаження напіввагонів коксівним вугіллям, очікуються вагони під енергетичне вугілля та бентоніт. Одночасно розпочато вивантаження перших вагонів зі стальрулонами (триває накопичення суднової партії), які чекатимуть на своє судно після того, як порти будуть відкриті для суднозаходів. Наразі працюють лише денні зміни, і роботи тривають з 8-ї ранку до 17-ї години, аби працівники мали можливість встигнути дістатися додому до початку комендантської години, яка у Чорноморську починається з 19:00.

Морський порт "Чорноморськ" (ДП "МТП "Чорноморськ", до 2017 року — ДП "Іллічівський морський торговельний порт") — один із найбільших портів України, підприємство транспортної системи країни, розташований у місті Чорноморськ Одеської області.

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