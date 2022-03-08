У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
ГоловнаСуспільствоВійна

На Одещині внаслідок ракетного удару росіян затонув патрульний катер "Слов'янськ"

Частину екіпажу вдалося врятувати, решта зникли безвісти.

На Одещині внаслідок ракетного удару росіян затонув патрульний катер "Слов'янськ"
катер "Слов'янськ"
Фото: ВМС ЗСУ

На Одещині внаслідок ракетного удару російських військ затонув патрульний катер "Слов'янськ" Військово-морських сил України.

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

"Патрульний катер «Слов’янськ» мужньо виконував завдання до останнього. З перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію Україну патрульний катер «Слов’янськ» забезпечував оборону з морського напрямку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час виконання чергового бойового завдання корабель був атакований росіянами з повітря. Під час бою він отримав бойове пошкодження і затонув. Екіпаж відважно чинив спротив окупаційним військам до останнього.

"Під час пошуково-рятувальної операції завдяки професіоналізму, навченості та впевненим діям частину екіпажу вдалося врятувати. На жаль, не всіх, решта екіпажу зникла безвісти. Ми ніколи це не забудемо та не пробачимо!" - наголосили в пресслужбі.

Нагадаємо, "Слов'янськ" - один з патрульних катерів Island, які 2018 року Україна отримала від США. Вони називалися Drummond і Cushing, а пізніше катери отримали назви "Слов'янськ" і "Старобільськ".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також