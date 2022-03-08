На Одещині внаслідок ракетного удару росіян затонув патрульний катер "Слов'янськ"

На Одещині внаслідок ракетного удару російських військ затонув патрульний катер "Слов'янськ" Військово-морських сил України.

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

"Патрульний катер «Слов’янськ» мужньо виконував завдання до останнього. З перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію Україну патрульний катер «Слов’янськ» забезпечував оборону з морського напрямку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час виконання чергового бойового завдання корабель був атакований росіянами з повітря. Під час бою він отримав бойове пошкодження і затонув. Екіпаж відважно чинив спротив окупаційним військам до останнього.

"Під час пошуково-рятувальної операції завдяки професіоналізму, навченості та впевненим діям частину екіпажу вдалося врятувати. На жаль, не всіх, решта екіпажу зникла безвісти. Ми ніколи це не забудемо та не пробачимо!" - наголосили в пресслужбі.

Нагадаємо, "Слов'янськ" - один з патрульних катерів Island, які 2018 року Україна отримала від США. Вони називалися Drummond і Cushing, а пізніше катери отримали назви "Слов'янськ" і "Старобільськ".