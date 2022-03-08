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Тероборона і ЗСУ розбили на Харківщині російський десант чисельністю 120 осіб

Більшу частину ворожого десанту ліквідували на місці висадки, решта втекла на територію Бєлгородської області Росії.

Тероборона і ЗСУ розбили на Харківщині російський десант чисельністю 120 осіб
Фото: EPA/UPG

У Вовчанському районі Харківської області російські окупанти висадили десант чисельністю 120 осіб. Його розгромили місцева територіальна оборона і ЗСУ.

Про це повідомив у своєму Telegram голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Російський противник на трьох гелікоптерах висадив десантно-штурмову групу. 120 осіб хотіли рухатися на місто Харків. Але наші тероборонівці та підрозділи Сухопутних військ ЗСУ знищили більшу частину десанту просто на місці. Решта втекла на територію Бєлгородської області Російської Федерації", - повідомив очільник Харківщини.

За його словами, сухопутна частина міста повністю контролюється Збройними силами України. 

"Угруповань регулярних ворожих військ у місті немає, диверсійно-розвідувальних груп також немає. Окремих диверсантів швидко виявляємо та ліквідовуємо. Як-от сьогодні о 7-й ранку затримали жінку-розвідницю, яка збирала дані про військові об’єкти", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, 8 березня міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що йому надходила пропозиція від російських окупантів здати місто. Такі повідомленні отримали декілька інших представників української влади в містах.

У понеділок, 7 березня, внаслідок обстрілів Харкова Російською Федерацією загинули 10 мирних жителів.

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