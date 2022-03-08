Гумконвої з РФ, нестача продуктів і ліків, - влада Херсонщини розповіла про гуманітарну ситуацію в області

У Каховці та Новій Каховці, куди прибули гуманітарні конвої з Росії, планується показова роздача продуктів, повідомили в ОДА.

Херсонська облдержадміністрація оприлюднила дані про гуманітарну ситуацію в громадах області. Серед проблем - у багатьох громадах закінчуються запаси продуктів, медикаментів, є потреба в спеціалістах з розмінування територій.

Таку інформацію опублікували на Facebook-сторінці ОДА.

За даними облдержадміністрації, до Каховки та Нової Каховки прибули гуманітарні конвої з Росії.

"Судячи з усього, планується показова роздача продуктів", - зазначили в ОДА.

Гуманітарна ситуація в громадах Херсонщини:

Херсонський район

Білозерська СТГ – енергопостачання, газопостачання відновлено, водопостачання є, пошкоджено два будинки (від артобстрілу), розташовані на крайній вулиці села. Продукти та медикаменти до них зовсім не підвозяться.

В. Копані СТГ – с. Абрикосівка – відсутнє електропостачання та водопостачання, газ є; продуктами харчування забезпечені, хліб завозиться з Херсонського хлібозаводу.

Виноградівська СТГ – відсутнє електропостачання в с. Брилівка, Мирне (ведеться ремонт електромереж), вода до с. Брилівки підвозиться своїми силами (автобочкою); газ є; з хлібом питання вирішується. Дуже велика проблема з медикаментами (є хворі зі щитовидною залозою), дитячим харчуванням, потрібна допомога.

Дар’ївська СТГ - водопостачання, електроенергія газопостачання є. Проблема з хлібом вирішена, є домовленість з Херсоном і Миколаєвом про постачання борошна та інших продуктів.

Музиківська СТГ – на 16:00 мобільний зв’язок відсутній; енергопостачання відсутнє, у зв’язку з цим не працюють водонапірні башти. Проблема з постачанням хліба, продуктами; борошно відсутнє.

Олешківська МТГ – в Олешках електропостачання практично відновили, газ відсутній; водопостачання є; з хлібом та продуктами харчування влада знайшла вихід. Виникла проблема з медикаментами (знеболювальні ліки для онкохворих).

Станіславська СТГ – водопостачання, електроенергія та газопостачання є, хлібом та борошном забезпечені.

Чорнобаївка СТГ – електропостачання на 90% відновлено, залишились без електропостачання: Киселівка та Крутий Яр; водопостачання та газ є. Проблема з хлібом, продуктами харчування (крупи, борошно, макаронні вироби) та медикаментами - в цьому потрібна термінова допомога.

Ювілейна СТГ – вода і газ є, електроенергія відсутня. Питання з постачанням хліба вирішено частково. Йде підтоплення з Північно-Кримського каналу, піднімається вода, це призводить до підтоплення с. Н. Маячка (окуповане ворогами).

Генічеський район

м. Генічеськ – електроенергія, вода, газ є. Хліб є. Волонтери підвезли ліки в Генічеську центральну лікарню. Органи місцевого самоврядування працюють у штатному режимі. Комендантська година з 20:00 до 6:00 ранку. Ситуація стабільна, без змін.

Іванівська ТГ – електроенергією та водою населення забезпечено. На трьох млинах виготовлять борошно для населення. Печуть хліб. Комендантська година з 22:00 до 6:00 ранку. Інфраструктура ціла, лише зруйнована школа.

Нижньосірогозька ТГ – вода та електроенергія є. Виготовляють борошно та продають його населенню. А малозабезпеченим роздають борошно та пшеничну крупу безкоштовно. Введено комендантську годину з 19:00 до 6:00. Співробітниками поліції разом з громадськими формуваннями забезпечено патрулювання населених пунктів. У будинку культури відкрито пункт прийому волонтерської допомоги малозабезпеченим. О 10:00 відбувся мітинг за Україну.

Новотроїцька ТГ – електро- та водопостачання є. Молоко людям роздають безкоштовно. Надають гуманітарну допомогу інвалідам, пенсіонерам та багатодітним сім’ям. Сільгоспвиробники продають за мінімальною ціною борошно людям по декілька кілограмів.

Скадовський район

Лазурненська ТГ – комунальні системи працюють. Створено патрулі народної дружини проти мародерів. Налаштовано зв’язок з селом Приморське (Більшовик).

Новомиколаївська ТГ – відсутні медикаменти. Наразі гостра проблема з інсуліном. Троє людей на діалізі, один - зі Скадовська, двоє - з Новомиколаївки.

Каланчацька ТГ – не працюють дренажні насоси в Новоолександрівці та Каланчаку (4А), які розташовані біля багатоповерхового будинку, у зв’язку з цим пішло підтоплення підвалу, в якому ховаються люди. Немає борошна, важко з продуктами харчування.

Скадовська міська ТГ – відсутні медикаменти, закінчуються продукти. Ворожих сил наразі немає.

Мирненська ТГ – вода, газ, електроенергія загалом є. У селах Каїрка та Ставки вже другий тиждень немає електроенергії. Хліб завозять із селища Скадовськ.

Долматівська ТГ – вода, газ, електроенергія є. Створено громадські формування для забезпечення порядку.

Бехтерська ТГ – вода, електроенергія є. Фермерські господарства допомагають продуктами харчування. Необхідні сапери в с. Чорноморське для знешкодження залишків від розриву крилатої ракети.

Чулаківська ТГ – вода, світло, газ є. Організували підвезення хліба. В приватну аптеку завезли інсулін та інші ліки, про що повідомили населення, також складають списки потребуючих цих ліків.

Бериславський район

м. Берислав: всі системи забезпечення працюють. Мобільний зв’язок та інтернет є частково.

Борозенська СТГ, Великоолександрівська СТГ, Високопільська СТГ, Кочубеївська СТГ, Милівська СТГ, Н.Воронцовська СТГ, Н.Олександрівська СТГ, Новорайська СТГ – енергопостачання, газопостачання, водопостачання в безперебійному стані. Проблеми з борошном для випікання хліба немає.

Калинівська СТГ – не газифіковані, електроенергія та водопостачання безперебійне. З хлібом і борошном проблему вирішили; перебій з медикаментами.

Тягинська СТГ – не газифіковані, електроенергія та водопостачання безперебійне. Своїми силами забезпечили населення хлібом з Берислава.

Каховський район

Хрестівська ТГ – електро- газо- та водопостачання працює, закінчується борошно для пекарні. Лікарні працюють. Продукти харчування поки що є. Медичні заклади працюють. Закінчуються лікарські засоби.

Присиваська ТГ - електро- та водопостачання працює. Закінчуються продукти, проблеми з хлібом, мінімальні медичні пакети є. Немає можливості виїхати за продуктами харчування та медикаментами.

Асканія-Нова ТГ - в селі Маркеївка відсутнє, в інших селах електро-, газо- та водопостачання працює. Критична ситуація з медикаментами, продуктами та хлібом. Немає можливості виїхати за продуктами харчування та медикаментами. Закінчуються лікарські засоби.

Зелено-Підська ТГ - електро- та водопостачання працює, газ балонний є. Закінчуються продукти, проблеми з хлібом, мінімальні медичні пакети є. Немає можливості виїхати за продуктами харчування та медикаментами. Закінчуються лікарські засоби.

Чаплинська ТГ- електро-, газо- та водопостачання працює. Закінчуються продукти, проблеми з хлібом, мінімальні медичні пакети є. Немає можливості виїхати за продуктами харчування та медикаментами. Закінчуються лікарські засоби.

Верхньорогачинська ТГ - електро-, газо- та водопостачання працює. Борошно є, потрібні дріжджі. Магазини пограбовані, підвозу немає. Закінчуються продукти харчування, медикаменти, немає змоги виїхати за межі ТГ.

Горностаївська ТГ - електро-, газо- та водопостачання працює. Продукти поки що є. Борошно є, потрібні дріжджі. Лікарні працюють, медикаменти закінчуються. Потрібне підвезення продуктів харчування та медикаментів.

Костянтинівська ТГ - електро-, газо- та водопостачання працює. Продукти харчування та хліб поки що є. Закінчуються лікарські засоби.

Любимівська ТГ - електро-, газо- та водопостачання працює. Продукти харчування на мінімумі. Велика проблема з хлібом. Потрібне підвезення продуктів харчування та медикаментів.

Тавричанська ТГ - електро- газо- та водопостачання працює. Продукти поки що є. Борошно є, потрібні дріжджі. Лікарні працюють, медикаменти закінчуються. Поки що проблеми вирішуються на місцевому рівні.

Великолепетиська ТГ - електро- та водопостачання працює. Продукти харчування та хліб поки що є. Медикаменти поки що є. Також закінчуються пально-мастильні матеріали.

Рубанівська ТГ - електро- та водопостачання працює. Продукти харчування на мінімумі. Хліб випікають. Медикаменти поки що є.

Новокаховська ТГ - електро-, газо- та водопостачання працює. Продукти харчування є, завозять з оптових баз. Хліб є. Закінчуються медикаменти, потрібне поповнення.

Каховська ТГ - електро-, газо- та водопостачання працює. Закінчуються медикаменти, потрібне поповнення, в першу чергу інсуліну та ліків для гіпертоніків.

Таврійська ТГ - газо-, електро- та водопостачання працює. Продукти харчування в наявності. Закінчуються медикаменти, потрібне поповнення, найперше інсуліну.

Нагадаємо, 8 березня понад три тисячі людей протестували в Голій Пристані на Херсонщині проти російських окупантів.

Сьогодні вранці українські сили спротиву на тимчасово окупованій території зі “Stinger” збили літак окупантів на території смт Білозерка біля Херсона.