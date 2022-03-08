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Visa припинить усі транзакції в Росії протягом найближчих днів

Будь-які картки цієї платіжної системи, випущені в інших країнах, не працюватимуть у РФ. 

Visa припинить усі транзакції в Росії протягом найближчих днів
Фото: newtortuga.com

Платіжна система Visa припинить усі транзакції протягом найближчих днів. Після цього всі транзакції, ініційовані з картками, випущеними в Росії, більше не працюватимуть за межами країни.

Також будь-які картки Visa, випущені фінансовими установами за межами Росії, більше не працюватимуть на території Російської Федерації. Про це повідомили на сторінці системи у Facebook.

"Ми змушені діяти після неспровокованого вторгнення Росії в Україну та неприйнятних подій, свідками яких ми стали. Ця війна та поточна загроза миру та стабільності вимагають, щоб ми діяли відповідно до наших цінностей", — сказав головний виконавчий директор Visa Inc. Ел Келлі.

Visa Inc. оголосила про призупинення своєї діяльності в Росії 5 березня. Разом з нею аналогічне рішення ухвалила інша платіжна система – Mastercard. У Mastercard також заявили, що картки, випущені російськими банками, більше не підтримуватимуться мережею. Будь-які картки, випущені за межами країни, не працюватимуть у російських продавців чи в банкоматах.

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