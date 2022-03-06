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Visa та Mastercard зупиняють роботу в Росії

Картки, випущені в Росії, не працюватимуть за межами країни, а картки, випущені банками за межами РФ, не працюватимуть на території РФ.

Visa та Mastercard зупиняють роботу в Росії

Міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard оголосили про припинення своєї діяльності в Росії. Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на прес-служби компаній. 

Visa заявила, що рішення вже вступило в силу. Компанії знадобиться декілька днів, аби припинити всі транзакції. Після завершення всі транзакції, ініційовані з картками Visa, випущеними в Росії, більше не працюватимуть за межами країни, а будь-які картки Visa, випущені банками за межами РФ, більше не працюватимуть на території Російської Федерації.

"Ми змушені діяти після безпідставного вторгнення Росії в Україну та неприйнятних подій, свідками яких ми стали", – заявив Ел Келлі, голова та головний виконавчий директор Visa Inc. "Нам шкода, який вплив це рішення матиме на наших колег, клієнтів, партнерів, та власників карток, які ми обслуговуємо в Росії. Та ця війна та загроза миру вимагають, аби ми діяли відповідно до наших цінностей".

У Mastercard також заявили, що картки, випущені російськими банками, більше не підтримуватимуться мережею Mastercard. Будь-які картки, випущені за межами країни, не працюватимуть у російських продавців чи у банкоматах.

Раніше, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук звернувся з проханням заблокувати всі платежі Visa і Mastercard як на території РФ, так і за кордоном по всіх, без винятку, картках, випущених на території РФ і російськими банками за межами Росії. У зверненні Стефанчук наголосив, що "продовжуючи дозволяти та опрацьовувати транзакції в Росії, ви підтримуєте фінансування військових злочинів РФ, яка зараз жорстоко вбиває українців і фактично здійснює геноцид нашого народу."

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