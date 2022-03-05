Путін погрожує Україні втратою державності

Президент РФ заявив, що Москва розглядатиме будь-які спроби інших країн встановити над Україною безпольотну зону як участь у воєнних діях.

Президент РФ Путін заявив, що якщо Україна "продовжить поводитися так само", то вона "поставить під питання майбутнє своєї державності".

Про це Путін заявив під час виступу на каналі "Россия 24", інформує Lb.ua.

"Сьогоднішнє керівництво в Києві має зрозуміти – якщо вони продовжать так поводитися, вони ставлять під питання майбутнє української державності, і якщо це станеться – це буде цілком та повністю на їхній совісті", - сказав він.

За його словами, нібито робляться спроби "розкачати російське суспільство".

Путін також заявив, що санкції проти Росії "схожі на оголошення війни, але до цього поки що не дійшло".

Він також пригрозив країнам, які можуть відгукнутися на прохання України закрити небо над нею для російської авіації, заявивши що Росія розглядатиме будь-які спроби інших країн встановити над Україною безпольотну зону як участь у воєнних діях.

Нагадаємо, що 5 березня міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до міжнародної спільноти із закликом закрити небо над Україною.

Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, російські війська деморалізовані, часто відмовляються воювати через велику кількість загиблих.