Двоє дітей загинули, бо через обстріли окупантів їх не довезли до лікарні, - гендиректор "Охматдиту"

У київську лікарню "Охматдит" мали привезти трьох важко поранених дітей, через обстріли окупантів це не вдалося зробити. Двоє з них загинули.

Про це генеральний директор лікарні Володимир Жовнір заявив у Facebook.

"Сьогодні вночі до нас мали привезти трьох важко поранених дітей, які отримали вогнепальні поранення у голову та груди. Втім через російські обстріли швидкі допомоги не змогли забрати пацієнтів, двоє з них загинули. На приїзд ще однієї дитини ми чекаємо", - сказав Жовнір.

Жовнір додав, що лікарня "Охматдит" працює. Зараз у лікарні перебувають 185 дітей, які продовжують лікування.

Нагадаємо, що 5 березня російські окупанти підірвали евакуаційний потяг і пошкодили залізничні колії в Ірпені, що біля Києва.

Стало відомо, що евакуація населення з Маріуполя відкладається з метою безпеки через те, що російські війська продовжують обстріли і самого Маріуполя, і його передмістя.