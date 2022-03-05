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Двоє дітей загинули, бо через обстріли окупантів їх не довезли до лікарні, - гендиректор "Охматдиту"

Діти отримали вогнепальні поранення в голову та груди.

Двоє дітей загинули, бо через обстріли окупантів їх не довезли до лікарні, - гендиректор "Охматдиту"
Фото: Макс Требухов

У київську лікарню "Охматдит" мали привезти трьох важко поранених дітей, через обстріли окупантів це не вдалося зробити. Двоє з них загинули.

Про це генеральний директор лікарні Володимир Жовнір заявив у Facebook.

"Сьогодні вночі до нас мали привезти трьох важко поранених дітей, які отримали вогнепальні поранення у голову та груди. Втім через російські обстріли швидкі допомоги не змогли забрати пацієнтів, двоє з них загинули. На приїзд ще однієї дитини ми чекаємо", - сказав Жовнір.

Жовнір додав, що  лікарня "Охматдит" працює. Зараз у лікарні перебувають 185 дітей, які продовжують лікування. 

Нагадаємо, що 5 березня російські окупанти підірвали евакуаційний потяг і пошкодили залізничні колії в Ірпені, що біля Києва.

Стало відомо, що евакуація населення з Маріуполя відкладається з метою безпеки через те, що російські війська продовжують обстріли і самого Маріуполя, і його передмістя. 

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