Російська армія, користуючись режимом припинення вогню в Донецькій області, просувається вперед, - Верещук

Російська армія, користуючись "режимом тиші" в Донецькій області, який встановлений 5 березня з 9:00 до 16:00 дляевакуації населення, просувається вперед. Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Наші війська повідомляють, що російська армія, користуючись режимом припинення вогню просуваються вперед", - заявила чиновник.

Верещук також звернулася до російської влади зупинити просування російської армії. Зараз, за її словами, інформація уточнюється.

"Там не має бути жодних просувань російських військ. Ми використовуємо такий канал, щоб евакуювати цивільних - жінок, дітей, а також довезти гуманітарні вантажі до тих, хто залишився", - заявила Верещук.

Нагадаємо, сьогодні у Маріуполі об 11:00 має розпочатися евакуація населення, через що з 9:00 до 16:00 встановлений режим припинення вогню.