ЗСУ контролюють ситуацію і тримають рубежі, - Резніков

Росія, з огляду на зниження темпів наступу та спротив, на 9 день війни змінює тактику. На окремих напрямках ворог просунувся, але контролює лише невелику територію. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, найбільш уразливим є українське небо. Авіація всіх видів здійснює бомбардування міст, селищ і цивільної інфраструктури, у тому числі критично важливої та небезпечної, як-от атомні та гідроелектростанції.

"«Вєлікая» армія показала справжнє нутро - терориста-боягуза, який здатен нападати лише на цивільне населення: на дітей, на жінок, на неозброєне мирне населення. Прицільні обстріли, бомбардування й ракетні залпи по житлових кварталах, школах, садочках і лікарнях, ворог знищує храми і церкви, обстрілює вокзали із тисячами жінок і дітей, що евакуюються, - це тактика переляканих шакалів. Але я впевнено кажу - за кожне життя, за кожну сльозу ворог відповість. Я захоплююся силою українців у Маріуполі, Волновасі, Харкові, Чернігові, Миколаєві, Херсоні і всіх інших міст, де наразі найважче", - зазначив міністр.

Він зазначив, що наразі уряд працює над запровадженням режиму тиші і відкриттям гуманітарних коридорів.

Що стосується поточної ситуації на напрямках, міністр зазначив, що Збройні сили контролюють ситуацію, тримають рубежі і переходять у контрнаступ, відтісняючи ворога.

Основні зусилля окупантів зосереджувались на оточенні Києва та послабленні спротиву в блокованих ним населених пунктах. Захисники міста Києва продовжують відбиття наступу ворога, завдають ураження його наступальним угрупуванням.

На Волинському напрямку становище наших військ без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку Чернігів здійснює героїчну оборону. Українські війська утримують позиції на зайнятих рубежах. У районі населеного пункту Михайло-Коцюбинське Чернігівської області перед водною перешкодою стоїть колона до 200 одиниць техніки та живої сили. Міст через річку зруйновано.

На Слобожанському напрямку українські військові продовжують ведення оборонних боїв, успішно здійснюють вогневе ураження противника.

Об’єднані сили ведуть оборонну операцію, як і раніше, силами двох оперативно-тактичних угруповань.

На Приморському напрямку наші захисники здійснюють прикриття морського узбережжя та виконують завдання з недопущення оточення міста Миколаїв.

Повітряні сили Збройних сил України здійснюють відбиття повітряних ударів противника. Продовжують ведення систематичних бойових дій, завдяки чому російські загарбники вже втратили 39 літаків і 40 вертольотів.

Втрати особового складу, за словами Резнікова, ворога зростають.

"Військові ресурси ворога в Україні закінчуються, далі буде логістичний колапс. Розуміючи це, тенденція здачі ворога в полон зростає. І не поодиноких солдатів, а цілими взводами. Вони вже розуміють, що тіла тисяч їхніх товаришів по «навчаннях», які на екзамені отримали 200 балів, лишилися в чужій землі. Адже Москва не визнає їхніх смертей, для Путіна вони гарматне м’ясо, видатковий матеріал у спробі досягнути своєї імперської мрії. Багато з них вже зрозуміли - їх зрадили. Тож повторю, єдиний спосіб для окупанта уберегти своє життя - здатися в полон. Боротьба триває. Але українці в усіх містах чітко дають зрозуміти - Росію тут ніколи не чекали! Ми на своїй землі і окупантам тут не раді! Тримаємо стрій і разом до перемоги!" - резюмував міністр.