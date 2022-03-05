Евакуювати людей буде можливо, лише коли підтвердять припинення вогню - глава Київської ОДА

Тільки-но українська сторона матиме офіційне підтвердження, про це буде повідомлено.

Наразі Київська обласна адміністрація не має офіційного підтвердження, що на 5 березня заплановано припинення вогню. Про це повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба. За таких умов неможливо гарантувати безпеку під час перевезення людей так званими гуманітарними коридорами з постраждалих населених пунктів, зазначив він.

"Кожне життя – це найбільша цінність. Тож задача Української держави – гарантувати безпечне пересування цивільного населення. Наголошуємо, створення гуманітарного коридору можливе лише за умов дотримання повної тиші! Як тільки українська сторона матиме офіційне підтвердження, про це буде повідомлено", - повідомив Кулеба.

Загони Швидкого Реагування Червоного Хреста спільно з місцевою владою, представництвом поліції та тероборони забезпечили супровід евакуаційних потягів з Ірпеня на Київщині. Вивезли близько 2 500 осіб, більшість – це жінки та діти.