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На Харківщині під варту взяли голову Південної міської територіальної громади

Його підозрюють у держзраді.

На Харківщині під варту взяли голову Південної міської територіальної громади
Фото: Еспресо

На Харківщині під варту взяли голову Південної міської територіальної громади Олександра Брюханова. Його підозрюють у держзраді  (ч. 1 ст. 111 КК України). Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура

У прокуратурі розповіли, що Брюханов умисно діяв на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України. Він також чинив перепони для у озброєнні українських військових.

Брюханову обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

Нагадаємо, що раніше у Генеральній прокуратурі України відкрили кримінальне провадження після заяв депутатів Держдуми і учасників засідання Радбезу РФ про визнання "ЛДНР".

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