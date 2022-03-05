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У Криму затримали двох кримських татар

Еміля Емірова росіяни затримали у Бахчисараї, Насрулла Сейдалієва - у Симферополі.

У Криму затримали двох кримських татар
Фото: facebook.com/mumine.saliyeva

В окупованому росіянами Криму затримали двох кримських татар - Еміля Емірова та Насрулла Сейдалієва. Про це повідомляє активіст громадської організації "Кримськотатарський ресурсний центр" Ескендер Барієв.

Еміля Емірова затримали в Бахчисараї. Дружина повідомила, що активіста звинувачують в "державній зраді та звʼязках з українськими агентами". 

62-річного Насрулла Сейдалієва затримали у Сімферополі. Його звинувачують в участі в батальйоні імені Номана Челебіджихана. 

" Також сьогодні у так званому Верховному суді Криму відбулися два судові засідання, під час яких представникам корінного кримськотатарського народу Марлену Мустафаєву та Аметхану Абдулвапову обрали запобіжний захід", - повідомив Ескендер Барієв.

Нагадаємо, що Центр прав людини ZMINA звернувся до громадян – мешканців окупованих Росією територій і пояснив їм, що робити, якщо російські військові намагатимуться "мобілізувати" їх на війну проти України. Правозахисники наголосили, що всі мешканці тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей, за законодавством України, - громадяни України (навіть якщо ви змушені були взяти незаконний паспорт РФ).

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