У Чернігівській обласній лікарні залишаються 11 дітей з онкологією, - волонтер

У Чернігівській обласній лікарні залишаються 11 дітей з онкологічними діагнозами. З ними перебувають матері та батьки, а також частина медперсоналу. Про це LB.ua повідомив волонтер громадської організації Evum Сергій Зосименко.

«Тут у лікарні зараз знаходиться 11 дітей, 11 мам, ще десь 6-8 батьків цих дітей і частина медперсоналу, — розповідає Сергій. — Ми плануємо евакуювати вісім сімей до Києва, а далі за кордон. Зараз на час сирен ми спускаємося в укриття. Ми пояснюємо дітям, що це така гра, коли звучать сирени, треба бігти чимшвидше, і хто швидше прибіжить, той і виграв».

Фото: Сергій Зосименко

Також Сергій розповідає, що протягом дня в лікарню надходять поранені різного ступеня тяжкості. Людей класти нікуди. У місті поступово закінчуються ліки та паливо.

Сергій каже, що окупанти обстрілюють житлові будинки та школи. Оскільки зараз навчання не проводиться, в деяких закладах освіти облаштували волонтерські пункти. Ворог спеціально їх атакує, аби паралізувати будь-яку волонтерську допомогу в місті.

Фото: Сергій Зосименко

«Треба, щоб був якийсь зелений коридор, щоб просто надійшла допомога, тому що ми, по суті, перебуваємо в облозі, — говорить Сергій. — Але ми тут у підвалі вже стали як велика сімʼя. Я питаю в дітей, чи їм страшно, а діти кажуть, що ні. Чому? Бо бачать, що про них піклуються. Ми спілкуємося з усіма, друзі приходили. Просто щоб люди не впадали в паніку і не сумували. Тому що реально зараз розумієш, що з одного боку — війна, а з іншого — в мене вісім днів найкраща країна і найкращий народ».

Фото: Сергій Зосименко

Нагадаємо, що 3 березня Росія вдарила по житловому масиву в центрі Чернігова. За даними медиків, загинули 47 осіб. Урятували 18 людей.

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