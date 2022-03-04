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Українці в підвалах усе частіше виявляють заховану вибухівку, - ЦПД

Вибухові пристрої знаходили навіть у будівельних мішках.

Українці в підвалах усе частіше виявляють заховану вибухівку, - ЦПД
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України повідомили, що фіксують збільшення повідомлень від  українців, які виявляють у підвалах житлових будинків заховані бойові снаряди

Про це повідомили на Facebook-сторінці ЦПД.

"Вибухові пристрої знаходили в будівельних мішках... Окупанти готують терористичні акти. Тож будьте пильні та в разі виявлення підозрілого на вибухонебезпечність предмета дотримуйтесь правил безпеки", - наголосили у відомстві.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що в разі виявлення в підвалі чи під’їзді будинку боєприпасів або інших підозрілих предметів з невстановленим власником треба негайно повідомити про знахідку поліцію, охорону та аварійно-рятувальні служби.

Також варто зафіксувати час виявлення боєприпасів.

Нагадаємо, голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута заявив про те, що російські військові почали встановлювати по місту розтяжки. Зокрема, біля будівлі ТРК "Скіфія".

4 березня СБУ схопила російського розвідника, який прямував до Києва.

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