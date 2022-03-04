У боях за Гостомель загинув Герой України Валерій Чибінеєв

У бою з російськими окупантами за Гостомель загинув Герой України, почесний громадянин Бердянська майор Валерій Чибінеєв. Йому було 34 роки.

Про це повідомила пресслужба Бердянської міської ради.

Валерій Чибінеєв – вихованець Бердянської школи-інтернату.

З перших днів російської агресії на Сході України і до останнього дня він був на захисті територіальної цілісності та незалежності Батьківщини.

За мужність, героїзм і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності Української держави, вірність військовій присязі Указом Президента України №348/2016 від 23 серпня 2016 року командиру роти снайперів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Високомобільних десантних військ ЗСУ Чибінєєву Валерію Вікторовичу було присвоєно Звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

"Він боровся як герой і помер як герой. Від імені всіх бердянців висловлюємо співчуття сім'ї та близьким Валерія. Ми вдячні йому за те, що прославив наше місто та захищав нашу Україну та всіх нас. Вічна слава Герою!", – заявили у міськраді Бердянська.

Нагадаємо, 3 березня президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 15 захисникам від агресії Росії, дев'ятьом – посмертно.

2 березня Зеленський нагородив 12 захисників України від російської агресії, шістьох із них посмертно.