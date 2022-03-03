​Зеленський присвоїв звання Героя України 15 захисникам від агресії Росії, дев'ятьом - посмертно

"Всі 40 мільйонів як ці 15 героїв. Слава Україні!"

Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України 15 військовим, які боронять нашу країну від російського агресора.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

"Сьогодні я підписав указ про присвоєння звання Героя України 15 нашим захисникам:

Старшому лейтенанту Білоконю Максиму Віталійовичу (посмертно). Брав участь у відбитті атаки ворога під час оборони Чернігова. Знищив ДРГ ворога та два танки противника; Підполковнику Капічуну Олександру Валерійовичу (посмертно). Завдяки його героїчним діям зупинили колону ворога. Знищили техніку та ворожих солдатів; Солдату Лук'яновичу Олександру Володимировичу (посмертно). Під час бою знешкодив до 30 одиниць техніки противника.Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення; Молодшому сержанту Нессольному Михайлу Михайловичу (посмертно). Загинув у ближньому бою із силами противника, коли евакуйовував людей; Солдату Нікончуку Андрію Валерійовичу (посмертно). Захищав Київську ГЕС від ракетних ударів та ворожої авіації; Лейтенанту Сапило Віталію Романовичу (посмертно). Командир танкового взводу. Знешкодив 30 одиниці техніки ворога. Загинув під час авіаудару; Головному сержанту Синюку Олексію Олександровичу (посмертно). Обороняв Чернігів. Знищив два ворожих БМП та захопив танк Т-72. Загинув від авіаудару; Лейтенанту Українцю Владиславу Петровичу (посмертно). Прикрив відхід своїх при наступі ворога; Майору Чабану Степану Івановичу (посмертно). Пілот СУ-27. Відволік на себе ворожу авіацію над Кропивницьким; Майору Михальчуку Ігорю Васильовичу. Керівник підрозділу танкового батальону. Знищив чисельні бронемашини ворога; Полковнику Мусієнку Андрію Миколаєвичу. Керівник підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдав нищивних ударів противнику на Харківському напрямку; Лейтенанту Пальченку Євгену Михайловичу. Керівник взводу танків. Прикрив вихід бригади з оточення; Майору Прокопенку Владиславу Юрійовичу. Керівник танкового батальону. Вивів особий склад та техніку з оточення без втрат; Підполковнику Федосенку Павлу Юрійовичу. Керівник підрозділу 92-ї бригади. За ефективну оборону Харкова; Старшому лейтенанту Чавалаху Дмитру Петровичу. За героїчну участь в обороні Херсонської області.

"Всі 40 мільйонів як ці 15 героїв. Слава Україні!," - сказав Зеленський.

Нагадаємо, вчора Зеленський нагородив 12 захисників України від російської агресії, шістьох - посмертно.