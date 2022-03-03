​Зеленський присвоїв звання Героя України 15 захисникам від агресії Росії, дев'ятьом - посмертно

Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України 15 військовим, які боронять нашу країну від російського агресора.
Про це він повідомив у своєму відеозверненні.
"Сьогодні я підписав указ про присвоєння звання Героя України 15 нашим захисникам:
- Старшому лейтенанту Білоконю Максиму Віталійовичу (посмертно). Брав участь у відбитті атаки ворога під час оборони Чернігова. Знищив ДРГ ворога та два танки противника;
- Підполковнику Капічуну Олександру Валерійовичу (посмертно). Завдяки його героїчним діям зупинили колону ворога. Знищили техніку та ворожих солдатів;
- Солдату Лук'яновичу Олександру Володимировичу (посмертно). Під час бою знешкодив до 30 одиниць техніки противника.Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення;
- Молодшому сержанту Нессольному Михайлу Михайловичу (посмертно). Загинув у ближньому бою із силами противника, коли евакуйовував людей;
- Солдату Нікончуку Андрію Валерійовичу (посмертно). Захищав Київську ГЕС від ракетних ударів та ворожої авіації;
- Лейтенанту Сапило Віталію Романовичу (посмертно). Командир танкового взводу. Знешкодив 30 одиниці техніки ворога. Загинув під час авіаудару;
- Головному сержанту Синюку Олексію Олександровичу (посмертно). Обороняв Чернігів. Знищив два ворожих БМП та захопив танк Т-72. Загинув від авіаудару;
- Лейтенанту Українцю Владиславу Петровичу (посмертно). Прикрив відхід своїх при наступі ворога;
- Майору Чабану Степану Івановичу (посмертно). Пілот СУ-27. Відволік на себе ворожу авіацію над Кропивницьким;
- Майору Михальчуку Ігорю Васильовичу. Керівник підрозділу танкового батальону. Знищив чисельні бронемашини ворога;
- Полковнику Мусієнку Андрію Миколаєвичу. Керівник підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдав нищивних ударів противнику на Харківському напрямку;
- Лейтенанту Пальченку Євгену Михайловичу. Керівник взводу танків. Прикрив вихід бригади з оточення;
- Майору Прокопенку Владиславу Юрійовичу. Керівник танкового батальону. Вивів особий склад та техніку з оточення без втрат;
- Підполковнику Федосенку Павлу Юрійовичу. Керівник підрозділу 92-ї бригади. За ефективну оборону Харкова;
- Старшому лейтенанту Чавалаху Дмитру Петровичу. За героїчну участь в обороні Херсонської області.
"Всі 40 мільйонів як ці 15 героїв. Слава Україні!," - сказав Зеленський.
Нагадаємо, вчора Зеленський нагородив 12 захисників України від російської агресії, шістьох - посмертно.