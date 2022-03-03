Українська делегація їде на переговори з Росією
Українська делегація їде на переговори з Росією
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
Під час обстрілу Житомира загинуло чотири особи, в тому числі дитина (оновлено)
Російські війська підійшли до блокпоста Енергодара, сторони провели перемовини, – міський голова (оновлено)
Російські війська підійшли до блокпоста Енергодара, сторони провели перемовини, – міський голова (оновлено)
До України вже прибули і стали на бойові чергування нові "байрактари". Буде більше "стінгерів" і "джавелінів", – Резніков
До України вже прибули і стали на бойові чергування нові "байрактари". Буде більше "стінгерів" і "джавелінів", – Резніков
ППО знищила два російські винищувачі, ЗСУ втратили один МіГ-29
ППО знищила два російські винищувачі, ЗСУ втратили один МіГ-29
Кремль планує оголосити Януковича "президентом України" в екзилі, – ЗМІ
Кремль планує оголосити Януковича "президентом України" в екзилі, – ЗМІ
Священники УПЦ МП закликали Онуфрія вийти з РПЦ
Священники УПЦ МП закликали Онуфрія вийти з РПЦ
Миколаїв: наступальна операція українських військових закінчилася добре
Миколаїв: наступальна операція українських військових закінчилася добре
ЗСУ починають перехоплювати ініціативу на низці напрямків, ворог намагається уникати прямих сутичок
ЗСУ починають перехоплювати ініціативу на низці напрямків, ворог намагається уникати прямих сутичок
ГоловнаСуспільствоВійна

Я щиро захоплююся героїчними мирними мешканцями Конотопу, Баштанки, Енергодару, Мелітополя та інших міст та сіл, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу. 

Я щиро захоплююся героїчними мирними мешканцями Конотопу, Баштанки, Енергодару, Мелітополя та інших міст та сіл, - Зеленський
Фото: пресслужба

Президент Володимир Зеленський подякував мирним мешканцям українських сіл та міст за рішучий спротив російським окупантам. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Ми народ, який за тиждень зламав плани ворога. Плани, які будувалися роками, підло і прораховано, з ненавистю до нашої країни, до наших людей, до будь-яких людей, які мають свободу і серце. Але ми їх зупинили і бʼємо. Наші військові, наші прикордонники, наша тероборона, навіть прості фермери беруть в полон російських військових щоденно і вони говорять всі тільки одне — вони не знають, для чого вони тут", - заявив президент.

Також Володимир Зеленський відзначив, що моральний стан ворога суттєво погіршується. Все більше окупантів тікає назад у Росію. 

"Я щиро захоплююся героїчними мирними мешканцями Конотопу, Баштанки, Енергодару, Мелітополя та інших міст та сіл, які не пускають окупантів. Люди виходять перед ворожою технікою Це небезпечно, але як мужньо. 

Якщо російські війська і зайшли, то тільки тимчасово. Прогонимо, як прості люди, які виганяють окупантів з продуктових магазинів, коли російські військові намагаються знайти собі їжі. Це не воїни наддержави. Це розгублені діти, яких використали. Заберіть їх додому. 

Українці! Кожен окупант має знати — вони тут нічого не отримають. Навіть якщо вони наженуть більше техніки і більше людей, це нічого для них не змінює. Куди б вони не знайшли, їх всюди знищать. У них не буде тут спокою, у них не буде тут їжі, у них не буде тут жодної тихої хвилини".

Нагадаємо раніше Зеленський заявив, що очікує на позитивні сигнали щодо членства України в ЄС.

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також