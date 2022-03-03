Я щиро захоплююся героїчними мирними мешканцями Конотопу, Баштанки, Енергодару, Мелітополя та інших міст та сіл, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський подякував мирним мешканцям українських сіл та міст за рішучий спротив російським окупантам. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Ми народ, який за тиждень зламав плани ворога. Плани, які будувалися роками, підло і прораховано, з ненавистю до нашої країни, до наших людей, до будь-яких людей, які мають свободу і серце. Але ми їх зупинили і бʼємо. Наші військові, наші прикордонники, наша тероборона, навіть прості фермери беруть в полон російських військових щоденно і вони говорять всі тільки одне — вони не знають, для чого вони тут", - заявив президент.

Також Володимир Зеленський відзначив, що моральний стан ворога суттєво погіршується. Все більше окупантів тікає назад у Росію.

"Я щиро захоплююся героїчними мирними мешканцями Конотопу, Баштанки, Енергодару, Мелітополя та інших міст та сіл, які не пускають окупантів. Люди виходять перед ворожою технікою Це небезпечно, але як мужньо.

Якщо російські війська і зайшли, то тільки тимчасово. Прогонимо, як прості люди, які виганяють окупантів з продуктових магазинів, коли російські військові намагаються знайти собі їжі. Це не воїни наддержави. Це розгублені діти, яких використали. Заберіть їх додому.

Українці! Кожен окупант має знати — вони тут нічого не отримають. Навіть якщо вони наженуть більше техніки і більше людей, це нічого для них не змінює. Куди б вони не знайшли, їх всюди знищать. У них не буде тут спокою, у них не буде тут їжі, у них не буде тут жодної тихої хвилини".

Нагадаємо раніше Зеленський заявив, що очікує на позитивні сигнали щодо членства України в ЄС.