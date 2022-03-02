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Макрон: Росія не зазнає агресії, вона і є агресор

"Ми підтримуємо всіх росіян, які, відмовляючись від того, щоб ганебна війна велася від їхнього імені".

Макрон: Росія не зазнає агресії, вона і є агресор
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон назвав Росію не стороною, що зазнала агресії, а агресором, а також назвав брехнею заяви РФ про те, що вона нібито "воює в Україні з нацизмом".

Про це він заявив у зверненні до французів у середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ця війна – це не конфлікт між НАТО і Заходом з одного боку та Росією - з другого, як дехто може це описувати. В Україні немає ні баз, ні військ НАТО", - сказав Макрон.

Він наголосив, що Росія "не зазнає агресії - вона і є агресор".

"Це брехня, зневажання історії Росії та історії України, які боролися проти нацизму", - наголосив він, зазначивши, що "ми не воюємо з Росією".

"Ми усвідомлюємо все те, що нас пов'язує з цим великим європейським народом, народом Росії, який багато чим пожертвував у роки Другої світової війни, щоб витягнути Європу з прірви. Ми підтримуємо всіх росіян, які, відмовляючись від того, щоб ганебна війна велася від їхнього імені, мають почуття відповідальності та хоробрості для захисту миру. І які це показують у Росії та за її межами", сказав Макрон.

Президент Франції нагадав, що постійно веде переговори з Володимиром Зеленським, і також "перебуватиме в контакті, наскільки це можливо і необхідно, з президентом РФ Путіним, щоб намагатися переконати його скласти зброю.

Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив Франції справжньою війною у відповідь на економічну. Так він відповів на заяву міністра економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мера, який заявив, що ЄC вестиме проти РФ тотальну економічну війну і спричинить крах її економіки через військову агресію проти України.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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