Рига припинила співпрацю з Москвою, Санкт-Петербургом, Казанню та Мінськом, - Міщенко

Ризька міська рада ухвалила рішення припинити співпрацю з колишніми містами-побратимами Риги - Москвою, Санкт-Петербургом, Казанню та Мінськом.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці посол України в Латвії Олександр Міщенко.

"Враховуючи розпочату Росією війну в Україні, 2 березня депутати Ризької міської ради прийняли рішення про зупинення співпраці з муніципалітетами Росії та Білорусі, припинивши дії договорів про співробітництво, укладених між Ризькою міською радою та міськими адміністраціями міст Москва, Санкт-Петербург, Казань та Мінськ", - повідомив посол.

Міщенко зазначив, що законопроект про розірвання відносин вніс на голосування віце-мер Риги Едвардс Смілтенс. Він наголосив, що "підтримка столицею Латвії України, як символічна, так і практична, є яскравим доказом нової європейської зовнішньої політики Риги. Рішення про припинення співпраці з містами Росії та Білорусі також яскраво свідчить про позицію рижан – ми ніяк не будемо співпрацювати з агресорами!».

Нагадаємо, торговельні підприємства Латвії закликали кожного жителя та підприємця Латвії підтримати економіку України й обирати вироблені в Україні товари і в той же час не фінансувати кошт російського агресора.

Наприкінці лютого Латвія відправила в Україну понад 30 вантажівок з допомогою - шоломи, сухі корми, медичні прилади та ліки. Також має бути доставлена велика партія боєприпасів.