Спікер ВРУ звернувся до парламентів ЄС щодо встановлення над Україною безпольотної зони

Також спікер закликав прийняти необхідні рішення про надання Україні членства в ЄС за спеціальною процедурою.

Голова Верховної Ради України просить голів парламентів країн Євросоюзу встановити над Україною безпольотну зону.

Про це Руслан Стефанчук повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Також спікер закликав прийняти необхідні рішення щодо надання Україні членства в ЄС за спеціальною процедурою.

“Сьогодні перебуваю на постійному зв'язку з усіма спікерами парламентів країн-членів ЄС. Вже поспілкувався в онлайн-режимі з представниками парламентів Німеччини, Польщі, Литви, Естонії, Хорватії, Нідерландів, Словаччини. У порядку денному – питання про прийняття необхідних рішень щодо надання Україні членства у ЄС за спеціальною процедурою. Адже саме таку заявку від президента України Володимира Зеленського вчора прийняв Європарламент”, – заявив спікер.

Також Стефанчук попросив колег-спікерів сприяти вирішенню питання щодо встановлення над Україною безпольотної зони (no-fly zone) та інші питання оборонного та гуманітарного порядку.

“Сьогодні ще маю переговорити з парламентаріями близько 10 країн. Верховна Рада України робить все можливе для негайного членства України в ЄС. Адже це є цивілізаційним вибором та одвічною мрією українців, за яку наш народ платить надзвичайно велику і страшну ціну людських життів”, — підкреслив Стефанчук.

Нагадаємо, Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.