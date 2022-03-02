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"Ми закриваємо наш повітряний простір для всіх літаків РФ", - звернення Байдена

Звернення Джо Байдена «Про становище країни».

"Ми закриваємо наш повітряний простір для всіх літаків РФ", - звернення Байдена
Фото: скрін

США закрили небо для російських літаків. Про це заявив президент США Джо Байден під час свого першого звернення «Про становище країни».

"Ми приєднуємось до наших союзників та закриваємо наш повітряний простір для всіх літаків РФ", - сказав він.

Інші меседжі виступу Байдена:

"Америка пам’ятає - коли диктатор на розплачується за агресію, він не зупиняється." 

"Зараз Путін ізольований від світу більше ніж будь-коли. Росія буде абсолютно ізольована від усіх благ цивілізованого світу, її економіка піде у вільне падіння."

"Ми будемо допомагати українцям допоки вони виборюють свою свободу."

"Наші війська не братимуть участь у війні в Україні. Наші війська їдуть у Європу для того щоб захищати наших союзників по НАТО якщо Путін вирішить рухатись далі на Захід. Ми мобілізуємо сухопутні, повітряні, морські війська щоб захистити Польщу, Румунію, Латвію, Литву, Естонію."

"США разом із 30 іншими країнами зібрали 60 млн барелів нафти щоб створити нафтовий резерв." 

"Путіну здавалося, що він нападе на Україну, і тоді весь світ підкориться йому. Натомість він зіткнувся з опором, який він не міг собі уявити. Він зіткнувся з українським народом. Український народ, ви надихаєте весь світ!"

"З цієї війни Росія вийде слабшою, а решта світу - сильнішою." 

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
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