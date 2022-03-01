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Театри у США, Литві та Естонії наклали санкції на організації, які підтримує Росія

Міністр культури України закликав розширювати цей список разом. 

Театри у США, Литві та Естонії наклали санкції на організації, які підтримує Росія
Фото: Макс Требухов

Метрополітен-опера, Литовський національний театр опери та балету та Естонська національна опера вже наклали культурні санкції на організації, які підтримує Росія.

Про це повідомили в Мінкультури.

“Санкцій багато не буває, тому сповіщаємо про нові. Дякую друзям за підтримку! Культура РФ має бути відрізана від інших країн світу”, – сказав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Він закликав розширювати цей список разом. 

“Підписуйте петицію про культурні санкції проти країни-агресора вже зараз!” – заявив міністр.

Нагадаємо, організатори Франкфуртського книжкового ярмарку призупинили співпрацю з РФ, а кіностудія Warner Bros за день до прем'єри скасувала прокат «Бетмена» (2022) у Росії через війну в Україні

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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