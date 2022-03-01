Warner Bros і Sony скасували прокат «Бетмена» та «Морбіуса» в Росії

Кіностудія Warner Bros за день до прем'єри скасувала прокат «Бетмена» (2022) у Росії через війну в Україні. Про це повідомляє РБК.

«У світлі гуманітарної кризи в Україні WarnerMedia призупиняє випуск свого повнометражного фільму «Бетмен» у Росії. Ми продовжуватимемо стежити за розвитком ситуації. Ми сподіваємося на швидке та мирне розв'язання цієї трагедії», — заявили у Warner Bros.

Компанія Sony також заявила про призупинення показів своїх фільмів на території Росії. «З огляду на воєнні дії, що тривають в Україні, і спричинену цим невизначеність і гуманітарну кризу, що розгортається в цьому регіоні, ми зупинимо наші заплановані покази в Росії, включно з прийдешнім випуском «Морбіуса», — сказано в заяві компанії.

Реліз нового "Бетмена" в Росії з Робертом Паттінсоном у головній ролі був запланований на 2 березня 2022 року, реліз "Морбіуса" з Джерадом Лето - на 24 березня.

Нагадаємо, американський стримінговий сервіс Netflix відмовився транслювати 20 російських федеральних каналів через напад Росії на Україну.