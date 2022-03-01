4500 особового складу, 27 літаків, 26 гелікоптерів, 150 танків: нові дані про втрати ворога
4500 особового складу, 27 літаків, 26 гелікоптерів, 150 танків: нові дані про втрати ворога
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
​Мер міста Куп'янськ на Харківщині здав місто росіянам
​Мер міста Куп'янськ на Харківщині здав місто росіянам
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
У мережі з'явилось звернення до росіян нібито від хакерів Anonymous: "3 березня всі ваші гроші буде перераховано ЗСУ"
У мережі з'явилось звернення до росіян нібито від хакерів Anonymous: "3 березня всі ваші гроші буде перераховано ЗСУ"
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
ГоловнаКультура

Warner Bros і Sony скасували прокат «Бетмена» та «Морбіуса» в Росії

Покази «Бетмена» скасували за день до прем'єри.

Warner Bros і Sony скасували прокат «Бетмена» та «Морбіуса» в Росії
Фото: vogue.ua

Кіностудія Warner Bros за день до прем'єри скасувала прокат «Бетмена» (2022) у Росії через війну в Україні. Про це повідомляє РБК.

«У світлі гуманітарної кризи в Україні WarnerMedia призупиняє випуск свого повнометражного фільму «Бетмен» у Росії. Ми продовжуватимемо стежити за розвитком ситуації. Ми сподіваємося на швидке та мирне розв'язання цієї трагедії», — заявили у Warner Bros.

Компанія Sony також заявила про призупинення показів своїх фільмів на території Росії. «З огляду на воєнні дії, що тривають в Україні, і спричинену цим невизначеність і гуманітарну кризу, що розгортається в цьому регіоні, ми зупинимо наші заплановані покази в Росії, включно з прийдешнім випуском «Морбіуса», — сказано в заяві компанії.

Реліз нового "Бетмена" в Росії з Робертом Паттінсоном у головній ролі був запланований на 2 березня 2022 року, реліз "Морбіуса" з Джерадом Лето - на 24 березня.

Нагадаємо, американський стримінговий сервіс Netflix відмовився транслювати 20 російських федеральних каналів через напад Росії на Україну. 

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також