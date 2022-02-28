Авторка "Оповіді служниці" підтримала Україну на акції в Торонто

Канадська письменниця Маргарет Етвуд, авторка роману "Оповідь служниці", підтримала Україну на акції в Торонто. Про це йдеться на її сторінці у Twitter.
Live from #toronto #ukraine rally pic.twitter.com/kflDGVnaqx— Margaret E. Atwood (@MargaretAtwood) February 27, 2022
Раніше Маргарет Етвуд також закликала жертвувати гроші на потреби української армії та вимагала відключити Росію від SWIFT.
Письменниця підтримує українську боротьбу з російськими загарбниками ще з радянських часів. Зокрема, вона неодноразово брала участь в акціях проти поневолення жінок-політвʼязнів у тюрмах ГУЛАГу.