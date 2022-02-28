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Авторка "Оповіді служниці" підтримала Україну на акції в Торонто

Раніше Маргарет Етвуд закликала світ збирати кошти на потреби українських військових.

Авторка "Оповіді служниці" підтримала Україну на акції в Торонто

Канадська письменниця Маргарет Етвуд, авторка роману "Оповідь служниці", підтримала Україну на акції в Торонто. Про це йдеться на її сторінці у Twitter.

Раніше Маргарет Етвуд також закликала жертвувати гроші на потреби української армії та вимагала відключити Росію від SWIFT.

Письменниця підтримує українську боротьбу з російськими загарбниками ще з радянських часів. Зокрема, вона неодноразово брала участь в акціях проти поневолення жінок-політвʼязнів у тюрмах ГУЛАГу.

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
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