Авторка "Оповіді служниці" підтримала Україну на акції в Торонто

Раніше Маргарет Етвуд закликала світ збирати кошти на потреби українських військових.

Канадська письменниця Маргарет Етвуд, авторка роману "Оповідь служниці", підтримала Україну на акції в Торонто. Про це йдеться на її сторінці у Twitter.

Раніше Маргарет Етвуд також закликала жертвувати гроші на потреби української армії та вимагала відключити Росію від SWIFT.

Письменниця підтримує українську боротьбу з російськими загарбниками ще з радянських часів. Зокрема, вона неодноразово брала участь в акціях проти поневолення жінок-політвʼязнів у тюрмах ГУЛАГу.