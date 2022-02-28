ЗСУ знищили біля Прилук російську танкову роту
ЗСУ знищили біля Прилук російську танкову роту
Росія знищила літак "Мрія" під час обстрілу Гостомеля. Укроборонпром обіцяє відновити за кошти окупанта
Росія знищила літак "Мрія" під час обстрілу Гостомеля. Укроборонпром обіцяє відновити за кошти окупанта
У центр Харкова прорвалась техніка окупантів, йдуть бої
У центр Харкова прорвалась техніка окупантів, йдуть бої
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Українські кібервійська хакнули телефонний довідник вищого керівництва Росії
Українські кібервійська хакнули телефонний довідник вищого керівництва Росії
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
ГоловнаСвіт

Норвезька енергетична компанія Equinor припиняє нові інвестиції в Росію

Також Equinor розпочала процес виходу з російських спільних підприємств.

Норвезька енергетична компанія Equinor припиняє нові інвестиції в Росію

Норвезька енергетична компанія Equinor припиняє нові інвестиції в Росію. Про це повідомляє Interfax

Також Equinor виходить зі спільних з Росією підприємств. Таке рішення компанії зумовлене санкціями, запроваджених Норвегією, ЄС та США проти Росії. 

"У ситуації, що склалася, ми вважаємо нашу позицію неспроможною. Тепер ми припинимо нові інвестиції в наш російський бізнес і почнемо процес виходу з наших спільних підприємств відповідно до наших цінностей", - коментує президент і генеральний директор Equinor Андерс Опедал.

Окрім того, від початку цього тижня Equinor також візьметься за фінансування гуманітарної діяльності в регіоні.

"У нас є співробітники як з України, так і з Росії, і ми пишаємося тим, як наші люди з різних верств суспільства та національностей співпрацюють – із взаємною повагою, як одна команда в Equinor", – зазначив Опедал.

Equinor працювала в Росії понад 30 років. Зокрема, з 2012 року співпрацювала з Роснафтою. 

Нагадаємо, що раніше країни ЄС вирішили повністю закрити повітряний простір для літаків з Росії. 

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також