Норвезька енергетична компанія Equinor припиняє нові інвестиції в Росію. Про це повідомляє Interfax.

Також Equinor виходить зі спільних з Росією підприємств. Таке рішення компанії зумовлене санкціями, запроваджених Норвегією, ЄС та США проти Росії.

"У ситуації, що склалася, ми вважаємо нашу позицію неспроможною. Тепер ми припинимо нові інвестиції в наш російський бізнес і почнемо процес виходу з наших спільних підприємств відповідно до наших цінностей", - коментує президент і генеральний директор Equinor Андерс Опедал.

Окрім того, від початку цього тижня Equinor також візьметься за фінансування гуманітарної діяльності в регіоні.

"У нас є співробітники як з України, так і з Росії, і ми пишаємося тим, як наші люди з різних верств суспільства та національностей співпрацюють – із взаємною повагою, як одна команда в Equinor", – зазначив Опедал.

Equinor працювала в Росії понад 30 років. Зокрема, з 2012 року співпрацювала з Роснафтою.

Нагадаємо, що раніше країни ЄС вирішили повністю закрити повітряний простір для літаків з Росії.