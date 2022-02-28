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Харків контролюється українськими військовими, російська техніка знищена, - Синєгубов

Харків усю ніч відбивав атаки російських окупантів. 

Харків контролюється українськими військовими, російська техніка знищена, - Синєгубов
Фото: EPA/UPG

У Харкові всю ніч відбивали наступ російських окупантів і знищували колони техніки на підходах до позицій. Нині місто повністю контролюється ЗСУ. Про це розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє Суспільне. Харків. 

Синєгубов зазначив, що українські військові часто встигали знищити російську техніку ще до того, як її встигали використати. Також було виявлено велику кількість диверсійних груп. 

Крім того, понад 20 диверсантів було знищено у школі №134, яку зайняли окупанти. Семеро російських військових здалися у полон. 

Харківʼяни добровільно надають автівки для українських військових. Розгортаються логістичні центри, розподіляють продукти. Люди активно знімають мітки на житлових будинках.

На жаль, є загиблі серед дітей.

Нагадаємо, що 27 лютого у боях за Харків загинув депутат Богодухівської міської ради Сергій Глущенко.

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
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