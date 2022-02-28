Росіяни взяли в полон одеського священника

Він перебував на борту рятувального судна, що мало евакуювати тіла загиблих військових з острова Зміїний.

Російські військові взяли в полон священника Одеської єпархії Василя Вирозуба. Про це повідомляє видання Духовний Фронт України.

У повідомленні йдеться, що Василь Вирозуб перебував на борту рятувального судна «Сапфір», що мало забрати тіла українських військових убитих на острові Зміїному. Рятувальна місія була узгоджена з окупантами.

«Однак в результаті виявилося, що загиблих на острові немає, а російські військові використали ситуацію як привід, щоб підступно заманити рятувальне судно, на якому не було ніякого озброєння, і захопити його разом з цивільним екіпажем та священником ПЦУ.

27 лютого о 18:00 годині керуючий Одеською єпархією отримав повідомлення від протоієрея Василя Вирозуба про те, що судно, екіпаж та представники місії під конвоєм рухаються у невідомому напрямку», — йдеться в повідомленні.

Василь Вирозуб — протоієрей Одеської єпархії ПЦУ і настоятель Свято-Троїцького храму в місті Одеса.

Нагадаємо, що 26 лютого у Держприкордонслужбі повідомили, що захисники острова Зміїний можуть бути живими. У ДПСУ послалися на інформацію російських ЗМІ, які повідомили про перевезення в тимчасово окупований Росією Севастополь.