В Україні змінять назву і переформатують "Русское радио"

"Ще з 2014 року ми чудово розуміли і відчували свої репутаційні втрати... Сьогодні мости спалені!".

Група радіостанцій TAVR Media відмовилась від "Русского радио Україна". Радіостанція з такою назвою більше не мовитиме в ефірі.

Про це повідомляє офіційний сайт компанії.

"У перші ж дні після початку війни радіостанції групи TAVR Media приєднались до максимально ефективної ініціативи інформаційного марафону «Єдині новини». Ми припинили трансляцію розважального та музичного контенту і стали в один стрій з телеканалами, доєднуючи до своїх ефірів єдиний державницький інформаційний контент. Ми всі єдині у відповідальності за правду, яку чує український народ!", - йдеться у повідомленні.

У компанії також заявили, що групаTAVR Media прийняла ще одне важливе рішення - зміна назви та суттєве переформатування радіостанції "Русское Радио Україна".

"Ще з 2014 року ми чудово розуміли і відчували свої репутаційні втрати. Але також ми знали, що радіостанцію слухають на сході, півдні та особливо на окупованих територіях України включно з Кримом. Тому для нас це був спосіб донесення до людей звичними для них каналами мовлення тієї інформації, що має проукраїнську позицію та державницьке значення. Саме тому ми залишили інформаційний місток з окупованими територіями. Нам також було важливо мати канал комунікації з нашими громадянами на півдні та сході України, оскільки ми точно знали, що інформацію на хвилях улюбленої радіостанції вони сприймають з довірою. Сьогодні мости спалені. Після завершення марафону в ефірі звучатиме нова радіостанція. Слава Україні! Героям слава!" - йдеться в заяві.

Нагадаємо, "Русское радио" мовило в Україні з 2001 року.