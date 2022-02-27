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​На Харківщині місцеві мешканці вже дві доби не мають світла та води

Родичі не можуть звʼязатися з близькими у місті Вовчанську через відсутність мобільного звʼязку. 

​На Харківщині місцеві мешканці вже дві доби не мають світла та води
Харків зараз
Фото: NEXTA Live

У місті Вовчанську на Харківщині місцеві мешканці вже дві доби не мають світла та води. Про це LB.ua повідомив харківʼянин, чиї близькі родичі наразі перебувають у Вовчанську. Редакція не повідомляє імен з міркувань безпеки цивільних.

«Ми з дружиною проживаємо в Харкові, і в суботу з її батьками, що живуть у Вовчанську, зник звʼязок, — розповів чоловік. — Дивом дружина додзвонилася до матері. З того, що їй вдалося дізнатися — підходи до міста підірвані. Світла і води немає, опалення немає. Востаннє, коли ми контактували з батьками, вони перебували у приватному секторі. У багатоповерхівках ситуація ще гірша. Сьогодні вранці з батьками звʼязок повністю зник, бо станція мобільного звʼязку теж підірвана».

Місто Вовчанськ знаходиться за 15 кілометрів від кордону з Росією. 24 лютого о 5:20 російські війська здійснили артилерійський обстріл Вовчанська. Станом на 27 лютого в місті тривав наступ окупантів і фіксувалися колони російської техніки

Нагадаємо також, що біля Харкова Збройні сили України знищили колону російських "градів", які вторглися на територію України.

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
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