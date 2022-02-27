Контроль над Харковом і Чугуєвом повністю наш, наступ ворога йде на трьох напрямках

Збройні сили України на своїх позиціях ведуть активну боротьбу.

Українські захисники утримують повний контроль над Харковом і Чугуєвом. Працюють ЗСУ, Нацполіція, територіальна оборона, відбувається повна зачистка Харкова від ворога.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської військово-цивільної адміністрації (ОДА) Олег Синєгубов.

"Російський ворог абсолютно деморалізований. Безпосередньо у Харкові, кидаючи посеред дороги ворожу техніку, українським військам здаються цілі групи по 5-10 осіб. Як тільки бачать хоча б одного представника ЗСУ – здаються", – повідомив він.

Синєгубов додав, що наступ російського агресора триває на Липецькому напрямку, Вовчанському та Бєлгородському. Фіксуються окремі колони російської техніки. Збройні сили України на своїх позиціях ведуть активну боротьбу.

Нагадаємо, вранці 27 лютого у Харків через район Олексіївка увійшла група спецназу РФ на легкій техніці. У місті почалися вуличні бої. Жоден боєць Збройних сил України не склав зброю, попри заяви ворога.

Цієї ночі ворог підірвав харківській газопровід та влучив снарядом у будинок, внаслідок чого загинула жінка.

Усі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу.

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна, зокрема, і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708.

Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут, а тут – про ДРГ і ворожу техніку.



