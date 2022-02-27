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У Генштабі радять, як зупиняти окупантів

"Нехай ворог пожалкує, що сунувся на нашу землю, в як наслідок потрапив у самісіньке пекло"

У Генштабі радять, як зупиняти окупантів
Фото: dancor.sumy.ua

У Генеральному штабі та командуванні Сил спецоперацій оприлюднили поради для цивільного опору, які мають на меті знищення/виведення з ладу системи управління противника та роботи його тилу.

Про це йдеться у дописі на сторінці Генштабу у Facebook.

У Генштабі радять використовувати усі можливі методи і способи боротьби:

  • демонтуйте або ретельно замалюйте дорожні знаки, назви населених пунктів, щоб заплутати ворога;
  • робіть лісові завали для унеможливлення просування ворога;
  • будьте креативними, використовуйте інші інженерні спорудження та хитрощі;
  • активно використовуйте саморобні запалювальні засоби;
  • руйнуйте ключові вузли транспортної інфраструктури;
  • підвищуйте активність у нічний час та сутінки.

Нехай ворог пожалкує, що сунувся на нашу землю, в як наслідок потрапив у самісіньке пекло!

P.S. “Борщ і вареники хай краще свиням, свинособак на вила!”

Нагадаємо, що мешканці міста Одеса готуються дати відсіч російським окупантам. 26 лютого було опубліковано відео, на якому жителі Одеси готують запальну суміш, щоб палити військову техніку ворога.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов нагадав громадянам рецепт коктейлю Молотова для боротьби з російськими окупантами.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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