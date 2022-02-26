Мешканці об'єдналися та готують запальну суміш, щоб закидувати військову техніку ворога.

Мешканці міста Одеса готуються дати відсіч російським окупантам.

Про це повідомила депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко.

"В Одесі запустили фабрику по виробництву коктейлів-молотова. Рашистський окупант не пройде!", - написала вона в фейсбуці і опублікувала відео, на якому жителі Одеси готують запальну суміш, щоб палити військову техніку ворога.

Нагадаємо, сьогодні Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов нагадав громадянам рецепт коктейлю Молотова для боротьби з російськими окупантами.

Раніше МВС України нагадало громадянам рецепт "коктейлів" для окупантів. А Нацгвардія - показала приклад як вони працюють.