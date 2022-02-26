У Києві на Оболоні знищили ворожу ДРГ (оновлено)
У Києві на Оболоні знищили ворожу ДРГ (оновлено)
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
МВС України нагадало рецепт коктейлів Молотова
МВС України нагадало рецепт коктейлів Молотова
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
Втрати російської армії (фоторепортаж)
Втрати російської армії (фоторепортаж)
Лавров озвучив нові вимоги до України
Лавров озвучив нові вимоги до України
У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Одесити готуються "зустрічати" російських окупантів коктейлями Молотова

Мешканці об'єдналися та готують запальну суміш, щоб закидувати військову техніку ворога.

Одесити готуються "зустрічати" російських окупантів коктейлями Молотова
Архівне фото
Фото: Макс Левин

Мешканці міста Одеса готуються дати відсіч російським окупантам.

Про це повідомила депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко.

"В Одесі запустили фабрику по виробництву коктейлів-молотова. Рашистський окупант не пройде!", - написала вона в фейсбуці і опублікувала відео, на якому жителі Одеси готують запальну суміш, щоб палити військову техніку ворога.

Нагадаємо, сьогодні Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов нагадав громадянам рецепт коктейлю Молотова для боротьби з російськими окупантами.

Раніше МВС України нагадало громадянам рецепт "коктейлів" для окупантів. А Нацгвардія - показала приклад як вони працюють.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також