Для вимушених переселенців Асоціація міст України зібрала контакти, куди можна звернутися по допомогу

Асоціація міст України зібрала контакти і телефони в громадах, за якими можуть звертатися по допомогу переселенці.

"В час збройної агресії Російської Федерації, територіальні громади України об’єдналися у боротьбі зі спільним ворогом. Усі громади підтримують одна одну. Крім того, органи місцевого самоврядування допомагають переселенцям, які через агресію Росії вимушені шукати прихисток в інших громадах", - ідеться на сайті АМУ.

Станом на 26 лютого є контакти з 25 громад України.

Фото: Асоціація міст України

Фото: Асоціація міст України

Інформацію про громади, які долучаються до допомоги вимушеним переселенцям, постійно оновлюватимуть.

Нагадаємо, 25 лютого "Укрзалізниця" оголосила, що пускає додаткові евакуаційні поїзди з восьми міст України. Щогодини везуть близько 4 тисяч осіб.