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Для вимушених переселенців Асоціація міст України зібрала контакти, куди можна звернутися по допомогу

Інформацію розмістили на сайті Асоціації, дані постійно оновлюють.

Для вимушених переселенців Асоціація міст України зібрала контакти, куди можна звернутися по допомогу
Фото: Макс Требухов

Асоціація міст України зібрала контакти і телефони в громадах, за якими можуть звертатися по допомогу переселенці.

"В час збройної агресії Російської Федерації, територіальні громади України об’єдналися у боротьбі зі спільним ворогом. Усі громади підтримують одна одну. Крім того, органи місцевого самоврядування допомагають переселенцям, які через агресію Росії вимушені шукати прихисток в інших громадах", - ідеться на сайті АМУ.

Станом на 26 лютого є контакти з 25 громад України.

Фото: Асоціація міст України
Фото: Асоціація міст України

Інформацію про громади, які долучаються до допомоги вимушеним переселенцям, постійно оновлюватимуть.

Нагадаємо, 25 лютого "Укрзалізниця" оголосила, що пускає додаткові евакуаційні поїзди з восьми міст України. Щогодини везуть близько 4 тисяч осіб.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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