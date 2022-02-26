Лавров озвучив нові вимоги до України
Лавров озвучив нові вимоги до України
У Києві на Оболоні знищили ворожу ДРГ (оновлено)
У Києві на Оболоні знищили ворожу ДРГ (оновлено)
У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
У кількох районах Києва почались вуличні бої з ворогом (оновлено)
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
У Києві – повітряна тривога (оновлено)
У Києві – повітряна тривога (оновлено)
Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
Росія втратила в Україні вже близько 3 тис. військових (оновлено)
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
Втрати російської армії (фоторепортаж)
Втрати російської армії (фоторепортаж)
МВС України нагадало рецепт коктейлів Молотова
МВС України нагадало рецепт коктейлів Молотова
ГоловнаСуспільствоВійна

​Зеленський закликав позбавити Росію голосу в Радбезі ООН та допомогти їй з доставкою трупів російських солдатів

Президент України провів розмову з генсеком ООН.

​Зеленський закликав позбавити Росію голосу в Радбезі ООН та допомогти їй з доставкою трупів російських солдатів
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський закликав західні країни позбавити Росію права голосу в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Про це він написав у своєму Twitter.

Президент зазначив, що обговорював це питання з генеральним секретарем ООН.

"Позбавити країну-агресора права голосу в Раді Безпеки ООН, кваліфікувати дії та заяви РФ як геноцид українського народу, допомогти з доставкою трупів російських солдатів. Говорив про це з Генсеком ООН", - написав Зеленський.

Нагадаємо, близько п`ятої ранку 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив Україні війну і скерував у нашу країну війська. Наступ він пояснив ситуацією на Донбасі, статутом ООН, рішенням Ради Федерації та угодами з ОРДЛО. Путін також заявив, що РФ не може "відчувати себе в безпеці" та розвиватися в умовах постійної загрози, яка "надходить від України".

26 лютого Російська Федерація заблокувала резолюцію ООН із засудженням військового нападу Росії на Україну.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також