​Зеленський закликав позбавити Росію голосу в Радбезі ООН та допомогти їй з доставкою трупів російських солдатів

Президент Володимир Зеленський закликав західні країни позбавити Росію права голосу в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Про це він написав у своєму Twitter.

Президент зазначив, що обговорював це питання з генеральним секретарем ООН.

"Позбавити країну-агресора права голосу в Раді Безпеки ООН, кваліфікувати дії та заяви РФ як геноцид українського народу, допомогти з доставкою трупів російських солдатів. Говорив про це з Генсеком ООН", - написав Зеленський.

Нагадаємо, близько п`ятої ранку 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив Україні війну і скерував у нашу країну війська. Наступ він пояснив ситуацією на Донбасі, статутом ООН, рішенням Ради Федерації та угодами з ОРДЛО. Путін також заявив, що РФ не може "відчувати себе в безпеці" та розвиватися в умовах постійної загрози, яка "надходить від України".

26 лютого Російська Федерація заблокувала резолюцію ООН із засудженням військового нападу Росії на Україну.