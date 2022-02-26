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Україна просить YouTube заблокувати російські канали

Мова, зокрема, про телеканали з холдингу RussiaToday.

Україна просить YouTube заблокувати російські канали
Фото: mojevijesti.ba

Міністерство культури та інформаційної політики України звернулось до сервісу YouTube з проханням заблокувати ряд російських пропагандистських каналів. 

Про це повідомив у Twitter міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Вони (канали. – LB.ua) є інструментами російської пропаганди для виправдання, підтримки та ухилення від санкцій за їхнє незаконне та обурливе вторгнення в Україну», – написав він. 

Мова, зокрема, про телеканали з холдингу RussiaToday.

Нагадаємо, сьогодні Facebook заборонив рекламу російських державних медіа і їхню монетизацію. 

Такий крок став відповіддю на масштабну агресію Росії проти України. Найближчим часом Росію відключать від міжнародної платіжної системи SWIFT. Офіційне рішення ще не оформлене, але вже розпочалася технічна підготовка до ухвалення та впровадження цієї санкції.

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