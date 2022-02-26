Україна просить YouTube заблокувати російські канали

Міністерство культури та інформаційної політики України звернулось до сервісу YouTube з проханням заблокувати ряд російських пропагандистських каналів.

Про це повідомив у Twitter міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

I prepared the letter for @YouTube asking to block

some Russian TV channels on its platform.

They are tools of Russian propaganda to justify, support and evade sanctions for their illegal and outrageous invasion of Ukraine. We are hoping for your support. Pls, RT+ tag @YouTube pic.twitter.com/MjfJAUpcCw — Tkachenko Oleksandr (@otkachenkoua) February 26, 2022

«Вони (канали. – LB.ua) є інструментами російської пропаганди для виправдання, підтримки та ухилення від санкцій за їхнє незаконне та обурливе вторгнення в Україну», – написав він.

Мова, зокрема, про телеканали з холдингу RussiaToday.

Нагадаємо, сьогодні Facebook заборонив рекламу російських державних медіа і їхню монетизацію.

Такий крок став відповіддю на масштабну агресію Росії проти України. Найближчим часом Росію відключать від міжнародної платіжної системи SWIFT. Офіційне рішення ще не оформлене, але вже розпочалася технічна підготовка до ухвалення та впровадження цієї санкції.