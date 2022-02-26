Українські захисники острова Зміїний можуть бути живими, - Держприкордонслужба

В російських ЗМІ з'явилася інформація, що в тимчасово окупований Росією Севастополь доставили військовослужбовців України, які перебували на острові.

У Державній прикордонній службі України повідомили: є надія, що захисники захисники острова Зміїний можуть бути живими.

У ДПСУ зіслалися на інформацію російських ЗМІ, які повідомили про перевезення в тимчасово окупований Росією Севастополь український військовослужбовців зі Зміїного.

"Робота, щоб дізнатися про долю українських захисників, тривала по всім можливим напрямкам", - зазначили в Держприкордонслужбі. - Наразі, після отримання інформації про їх ймовірне місцезнаходження, ДПСУ разом з ЗСУ проводить роботу по ідентифікації наших воїнів, що поширено у відкритих мережах".

Від LB.ua: вочевидь, йдеться про ідентифікацію воїнів по відео, оприлюдненому в російських ЗМІ. На відео чоловіки у формі, які ворожо мовчать у відповідь на питання з-за кадру: "Что там на Украине слышно?".

відео з російських ЗМІ, на якому полонені ніби-то з острова Зміїний

Прикордонники наголосили - щиро сподіваються, що "хлопці якнайшвидше повернуться додому, а інформація про загибель, яка була отримана в момент атаки, не підтвердиться".

Нагадаємо, 24 лютого війська РФ атакували острів Зміїний з кораблів. Окупанти вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї. Вони вимагали від українських прикордонників здатися.

Після обстрілу острова російськими військами з корабельних озброєнь та бойової авіації була зруйнована інфраструктура на Зміїному. Було втрачено зв'язок з прикордонниками та воїнами ЗСУ. В ДПСУ повідомили, що острів Зміїний захоплено.

25 лютого Президент України Володимир Зеленський під час звернення до народу наголосив, що 13 українським прикордонникам, які загинули на бойовому посту, обороняючи від російських окупантів острів Зміїний, присвоять звання Героя України посмертно.