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У Києві набула чинності комендантська година до ранку понеділка, всі перехожі вважатимуться диверсантами

Поки що такі правила встановлені по 8 ранку 28 лютого. 

У Києві набула чинності комендантська година до ранку понеділка, всі перехожі вважатимуться диверсантами
Фото: kyivcity.gov.ua

У Києві задля ефективнішої оборони столиці та безпеки її мешканців комендантська година діятиме з 17:00 26 лютого до 08:00 28 лютого.

Про це повідомив у Telegram мер міста Віталій Кличко

Заступник Кличка Микола Поворозник уточнив у ефірі каналу "Рада", що заборона виходити з дому діє з 5 вечора суботи по 8 ранку понеділка, тобто в неділю, 27 лютого, на вулицях столиці зʼявлятися не можна цілий день.

Пересуватись можна тільки тоді, коли лунають сирени повітряної тривоги, і тільки в укриття. У цей час рух власним транспортом, окрім того, що має спецперепустки, заборонено. 

"Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога. Прошу із розумінням поставитися до ситуації та не виходити на вулиці", – закликав мер.Публікуємо мапу укриттів:

Нагадаємо, у Києві вранці також заборонили перетинати міст з правого на лівий берег Дніпра. Містяни мають пильнувати за ДРГ, які наносять мітки для балістичних ударів, зокрема на газові труби. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут, а тут – про ДРГ і ворожу техінку, яку містяни можуть бачити з вікон.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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