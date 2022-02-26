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Україні має бути негайно надано статус кандидата до ЄС, - Дуда

На його думку, Україна також має отримати доступ до коштів ЄС.

Україні має бути негайно надано статус кандидата до ЄС, - Дуда
Анджей Дуда
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Анджей Дуда виступив за прискорений шлях членства України в ЄС

Про це Дуда написав у Twitter.

"Польща підтримує прискорений шлях членства України в Європейському Союзі. Статус кандидата має бути надано негайно, а переговори про членство слід розпочати невідкладно після цього. Україна також має отримати доступ до коштів ЄС на відбудову. Це належить Україні," - написав Дуда.

Вранці у суботу, 26 лютого, президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз підтримати Україну наданням перспективи членства у ЄС.

У відповідь на розвʼязану Росією жорстоку війну країни вводять санкції, Рада Європи позбавила РФ представництва в Комітеті міністрів і в ПАРЄ.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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