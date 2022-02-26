Україні має бути негайно надано статус кандидата до ЄС, - Дуда

На його думку, Україна також має отримати доступ до коштів ЄС.

Президент Польщі Анджей Дуда виступив за прискорений шлях членства України в ЄС

Про це Дуда написав у Twitter.

"Польща підтримує прискорений шлях членства України в Європейському Союзі. Статус кандидата має бути надано негайно, а переговори про членство слід розпочати невідкладно після цього. Україна також має отримати доступ до коштів ЄС на відбудову. Це належить Україні," - написав Дуда.

Polska opowiada się za ekspresową ścieżką członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Status kandydata powinien być udzielony natychmiast, a rozmowy o członkowstwie rozpoczęte niezwłocznie po tym. Ukraina ma mieć też dostęp do środków z UE na odbudowę. To się Ukrainie należy.

🇵🇱🇺🇦🇪🇺 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 26, 2022

Вранці у суботу, 26 лютого, президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз підтримати Україну наданням перспективи членства у ЄС.

У відповідь на розвʼязану Росією жорстоку війну країни вводять санкції, Рада Європи позбавила РФ представництва в Комітеті міністрів і в ПАРЄ.