Центр протидії дезінформації заявив про прослуховування WhatsApp

Людей просять бути обережними у спілкуванні та не повідомляти про переміщення військ через месенджер.

Центр протидії дезінформації інформує про можливе прослуховування месенджеру WhatsApp. Про це йдеться у повідомленні Центру.

"До уваги користувачів месенджерів! Будьте завбачливими і обережними при спілкуванні! Так, Центр отримав інформацію з авторитетних джерел, що месенджер WhatsApp прослуховується ворожими військами", - йдеться у повідомленні.

Також там закликали не поширювати при спілкуванні стратегічно важливу інформацію, особливо щодо переміщення військ та техніки ЗСУ та не обговорювати з незнайомими особами (особливо з незаповненими профілями) та не розкривати особисті дані.