Ворожі війська захопили трасу Кіпті-Бачівськ на Сумщині, не дозволяють виїзд на дорогу цивільним

Траса з'єднує пункт пропуску Бачівськ на кордоні з Російською Федерацією із селом Кіпті Чернігівської області у напрямку Києва.

На Сумщині станом на 2 ночі російські військові захопили трасу Кіпті-Бачівськ, не дозволяють виїзд на дорогу цивільному населенню. Йде обстріл. В області відсутнє пасажирське сполучення, в тому числі залізничне. Таку інформацію надали в Сумській обласній військовій адміністрації о 2 годині 26 лютого, повідомляє "Суспільне".

Ця траса з'єднує пункт пропуску Бачівськ на кордоні з Російською Федерацією із селом Кіпті Чернігівської області в напрямку Києва.

Пасажирське та залізничне сполучення між містами області не здійснюється.

У Конотопі ситуація нестабільна. Наразі на території міста війська ТрО, поліція, 58 бригада відійшла. Війська РФ облаштували блокпости.